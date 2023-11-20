У Дніпровському районі Києва вибухнула граната: загинули 2 людини, є поранений
Увечері неділі, 19 листопада, у квартирі у Дніпровському районі столиці вибухнула граната. Унаслідок цього загинув військовий та жінка, є поранений
Про це повідомляє поліція Києва.
"Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення.
На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.
- 7 травня у Деснянському районі Києва внаслідок необережного поводження у квартирі вибухнула граната. Тоді обійшлося без жертв.
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