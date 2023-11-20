У Дніпровському районі Києва вибухнула граната: загинули 2 людини, є поранений

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення.

На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.