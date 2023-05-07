У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната
У неділю, 7 травня, у Деснянському районі Києва внаслідок необережного поводження у квартирі вибухнула граната, обійшлося без жертв
Про це пише Нацполіція.
Вибух стався на вулиці Лісківській, чоловіка, причетного до вчинення злочину, затримали правоохоронці. Злочинець незаконно зберігав гранату, поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.
Наразі чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- У неділю, 15 квітня, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату у двох людей, внаслідок чого вони зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе