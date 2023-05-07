У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната

Про це пише Нацполіція.

Вибух стався на вулиці Лісківській, чоловіка, причетного до вчинення злочину, затримали правоохоронці. Злочинець незаконно зберігав гранату, поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.

Наразі чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.