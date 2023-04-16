У Києві вибухнула граната: постраждали люди

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався у Деснянському районі столиці.

"Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано", - пише відділ комунікації поліції Києва.

Зараз поліціянти встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.