"Неправильне укомплектування аптечки може загрожувати життю": Олександр Гадомський, Sich-tourniquet

Травми можуть бути різними, але, за статистикою, найнебезпечніші — сильні кровотечі. Щоб вижити та не втратити кінцівку, необхідно діяти блискавично, не чекаючи допомоги медиків. Олександр Гадомський, керівник компанії-виробника турнікетів SICH-TOURNIQUET відповідає на питання, як убезпечити себе в наш тривожний час.

Поясніть читачам, чому індивідуальна аптечка так важлива для всіх, а не тільки для військових?

Неправильне, неякісне укомплектування аптечки може загрожувати життю.

Це звісно зрозуміло всім тим, хто повʼязаний з тактичною медициною, бере участь у відбитті збройної агресії окупантів або колись пережив катастрофу, аварію, отримував опіки чи критичну кровотечу. Але, на жаль, більшість цього не усвідомлює, або вірить, що саме йому чи їй аптечка і навички з її використання ніколи не знадобляться.

І тому якщо і купують аптечку, то роблять це не переймаючись якістю її комплектуючих. Простий приклад, ми купуємо нове авто, детально вивчаємо його, хоча від того, який у нього колір, обʼєм двигуна чи дизайн, ніяким чином не залежить наше життя. Те ж саме з одягом, взуттям, ми іноді годинами прискіпливо обираємо сорочки, кросівки, прикраси, хоча від них також не залежить наше життя.

А від особистої аптечки залежить! І саме тому я завжди закликаю не нехтувати особистою безпекою, виділити декілька годин власного життя для вивчення цього питання, або, зрештою, звернутися до професіоналів з досвідом, які порадять і допоможуть зібрати якісну аптечку виходячи з вашого стилю життя

Якщо запитати у військових, який предмет в аптечці вони вважають найважливішим, більшість назве кровоспинний джгут-турнікет. Які є рекомендації по комплектації аптечок від вас, як виробника одного з найпопулярніших турнікетів в Україні SICH-Tourniquet?

Ви можете покластися лише на себе, свої уміння та особисту аптечку. Саме тому я з моменту заснування компанії 10 років тому, приділяю велику увагу навчанню застосування кровоспинного турнікета SICH-Tourniquet, а також всіх інших складових аптечки. Інструктори з домедичної допомоги, тренери з такмеду і мережі тренінгових центрів - це мої перші помічники, партнери по справі, друзі. Окрім виробництва надійного інструменту і надання можливостей відпрацювання навичок із його застосування, на мені також лежить важлива просвітницька функція: доносити до людей важливість володіння своєю якісною особистою аптечкою. Тому що, на жаль, дехто замислюється про це лише коли біда вже сталася

Єдиний надійний спосіб швидко зупинити сильну кровотечу — використати кровоспинний джгут-турнікет. На відміну від простих гумових джгутів, ременів або інших підручних засобів порятунку, він:

легко і швидко дістається, накладається і затягується на руці або нозі усього за 15–30 секунд;

не рветься під час накладання та транспортування пораненого;

самовільно не послаблюється.

Важливо вибирати саме універсальні моделі, виготовлені з урахуванням розмірів на різні обʼєми. Якщо в родині є тварина, їй також може знадобитися допомога, тому обов’язково подивіться, на який мінімальний обхват кінцівок розрахований турнікет.

Як повинна виглядати аптечка цивільного?

Ідеальний варіант — щодня мати при собі невелику аптечку, яка містить:

кровоспинний джгут-турнікет, наприклад SICH-Tourniquet;

гемостатичний бинт;

бандаж;

рукавички.

Але не завжди є змога тримати при собі аптечку, тому рятівники радять покласти до сумочки чи кишені хоча б один SICH-Tourniquet — саме він знадобиться у найкритичніші моменти. Такий турнікет, розрахований на кінцівки діаметром 5-40 см, тож підходить навіть для найтонших. Так, у закладах навчання є набори домедичної допомоги, але в разі форс-мажору турнікетів може не вистачити на всіх або вони будуть недоступні, а ви маєте бути впевнені, що дитина забезпечена засобами порятунку.

Нарешті третій варіант — велика аптечка в тривожній валізці. Її вміст відрізнятиметься залежно від потреб родини, але в ній обов’язково мають бути:

засоби для зупинки кровотечі (турнікет SICH-Tourniquet, бандаж, стерильні бинти та марлеві серветки);

гель проти опіків;

протизапальні, жарознижувальні, антиалергічні засоби;

препарати проти діареї і шлункових інфекцій;

медичний спирт;

парамедичні ножиці.

Можна пити заспокійливі, молитися і сподіватися, що біда омине вас і ваших близьких. А можна подбати про реальну безпеку — забезпечити кожного члена родини індивідуальними аптечками й обов’язково потренуватися разом із дітьми накладати турнікети.