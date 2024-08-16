Невідкладно: комітет Ради рекомендував прийняти закон про позбавлення держнагород за підтримку РФ
У четвер, 15 серпня, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні рекомендував невідкладно розглянути та прийняти за основу та в цілому законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Документ пропонує:
- встановити новий вид покарання - позбавлення державної нагороди України;
- передбачити, що засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, за злочини проти нацбезпеки, миру, безпеки людства та міжнародного права можуть бути позбавлені держнагород за обвинувальним вироком суду;
- запровадити механізм позбавлення держнагороди;
- встановити, що особа, позбавлена держнагород, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для нагороджених такими нагородами;
- встановити, що підставою для позбавлення держнагород можуть бути дії, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України тощо.
Раніше, 16 липня, президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення осіб, які підтримують Росію, державних нагород.
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