"Вони зрадники": Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення антиукраїнських діячів держнагород

Про це він повідомив у Telegram.

"Мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що це стосується тих, хто отримав державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги", але зараз так чи інакше підтримують Росію або взагалі перебувають на її території.

Зеленський додав, що необхідний правовий механізм, за яким таких осіб можна позбавити усіх державних нагород України і почесних звань.

"Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом", - сказав президент України.