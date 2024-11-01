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Невиконання рекомендацій Єврокомісії становить загрозу нацбезпеці України, – нардеп Княжицький

Олена Будько
1 листопада, 2024 п'ятниця
13:04
Суспільство Микола Княжицький

Українська влада має виконувати рекомендації Єврокомісії, інакше буде загальмований наш процес вступу до ЄС і співпраця з НАТО, що становить реальну загрозу національній безпеці

Зміст

Про це сказав у кулуарах Верховної Ради України народний депутат Микола Княжицький, коментуючи звіт Єврокомісії щодо України, оприлюднений 30 жовтня, і реакцію на нього.

"Головне, що сказано у звіті, - це те, що має бути відновлено плюралізм думок. Це означає, що медіа мають бути вільними, мають працювати незаконно закриті телевізійні канали, не має бути тиску на медіа. Не має з державного бюджету фінансуватися телевізійний марафон. Це найважливіші пункти того, про що там сказано", – зазначив він.

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Микола Княжицький додав, що у звіті містилися й інші важливі пункти, зокрема щодо відряджень народних депутатів, того, що телеканал Рада має транслювати саме засідання парламенту, й багато інших важливих речей, які, на його переконання, безумовно, потрібно виконувати.

"Якщо ми не будемо цього виконувати, то наш процес вступу до Європейського Союзу буде фактично загальмований. А загальмований процес вступу до ЄС означає загальмований процес співпраці з НАТО і це становить реальну загрозу нашій національній безпеці. Ніхто не підтримуватиме країну, якщо вона авторитарна. Тому що вся суть у тому, що авторитарна Росія, авторитарна Північна Корея, інші їхні авторитарні союзники прагнуть знищити демократію. І це головна причина, через яку нас підтримують наші союзники. Коли ми будемо свідчити й показувати, що ми насправді демократію будувати не хочемо, то цієї підтримки буде значно менше", – пояснив народний депутат.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи в разі, якщо влада не відреагує на такі зобов'язання, партнери можуть "підв'язати" це питання, наприклад, до фінансування, депутат зауважив, що, отримуючи кошти від ЄС, Україна вже має певні зобов'язання. Але це питання важливе не лише з огляду на фінанси, а й тому, що саме членство в ЄС буде поставлено під питання. 

"Ми чудово розуміємо, що не всі країни в Євросоюзі хочуть нас там бачити. Причини різні. Хтось згадує про історичну політику, хтось має реальні економічні запобіжники й боїться конкуренції з Україною, хтось домовився з Росією, яка активно працює в Євросоюзі. І те, що українська влада не хоче виконувати рекомендації ЄС, а каже, що ми це зробимо після завершення воєнного стану, свідчить, що вони навіть не усвідомлюють, на які ризики штовхають Україну. Тому що це стане приводом для того, щоб гальмувати процес нашої європейської інтеграції, який прямо пов'язаний з допомогою фінансовою як нам, так і українській армії", – наголосив він.

Що передувало 

30 жовтня Єврокомісія розкритикувала телемарафон та заявила, що Україна має працювати над відновленням "плюралістичного медіаландшафту".

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – йдеться у звіті.

Крім цього, у звіті звернули увагу на телеканал "Рада", основним завданням якого, на думку Єврокомісії, має стати "поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема про роботу представників парламентської опозиції".

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на зауваження ЄК щодо телемарафону відповів, що "його підтримка завершиться після кінця воєнного стану".

Теги:
Новини
ЄС
політика
Микола Княжицький
Єврокомісія
євроінтеграція
Вступ в ЄС
ВРУ
вступ до НАТО
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