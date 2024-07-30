Новий пункт пропуску й оновлення наявних, розширення системи єЧерга: Шмигаль розповів про модернізацію прикордоння

Про це він написав у Telegram.

Відповідно до укладеної безпекової угоди з Польщею на кордоні з країною буде розширено автомобільне сполучення.

Також Шмигаль анонсував відкриття нового пункту пропуску із Польщею: "Нижанковичі – Мальховичі".

На кордоні з Молдовою через Дністер зведуть міст. За словами прем’єра, сьогодні ухвалили рішення про створення комісії для будівництва переправи.

"На кордоні з Молдовою за підтримки USAID та Євросоюзу триває системне оновлення пунктів пропуску. Сьогодні ухвалили рішення про створення спільної українсько-молдовської комісії для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль-Косуець. Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом", - сказав Шмигаль.

Також він розповів про розширення системи єЧерга, яка працює на 28 пунктах пропуску.

"Нею скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. Це додаткова зручність та швидкість під час перетину державного кордону", - додав очільник українського уряду.