"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України

Про це вони написали у телеграм.

Олександр Сирський у своєму зверненні підкреслив, що тисячі українських розвідників щодня та цілодобово виконують завдання як на фронті, так і у ворожому тилу, здобуваючи необхідні результати для України. За його словами, їхня робота включає не лише здобуття важливої інформації про противника, а й його знищення.

Головнокомандувач наголосив, що бойовий досвід і відвагу українських воєнних розвідників високо оцінюють західні партнери, відзначаючи рівень їхньої підготовки, нестандартність мислення, професійну майстерність та оперативність у виконанні завдань.

"Прийде час, і можна буде розповісти про всі визначні операції українських воїнів-розвідників, що зривали плани російських загарбників", — зазначив Сирський. Він також висловив шану пам’яті воїнам воєнної розвідки, які віддали життя за незалежність України та свободу українського народу. "Вічна памʼять і вічна слава загиблим лицарям", — підкреслив він.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов у своєму зверненні відзначив, що воєнна розвідка є "очима, вухами та мозком армії", яка поєднує хоробрість, рішучість, холодний розум і відданість Україні.

Буданов наголосив, що щоденна робота українських розвідників — це поєднання гострого інтелекту, сучасних технологій, стратегічної аналітики та незламної відваги. Він нагадав, що багато українських розвідників заплатили найвищу ціну, залишившись вірними присязі та Батьківщині. Їхні імена назавжди викарбувані на Меморіалі пам’яті.

"Ми ― сильні. Ми ― сучасні. Ми ― професіонали. Ми ― разом. І саме це робить нас непереможними", — підкреслив Буданов і закликав українців доєднуватися до воєнної розвідки.

Обидва воєначальники подякували розвідникам та їхнім родинам за відданість і внесок у спільну боротьбу проти російської агресії та висловили впевненість у перемозі України.