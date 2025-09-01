Українські розвідники уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та судно РФ

Про це повідомило ГУР МО.

"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", – розповіли розвідники.

Акцентовано, що орієнтовна вартість уражених вертольотів становить $20-30 млн.

Також Головне управління розвідки атакувало в бухті Севастополя російське судно – ймовірно, БУК-2190.

"Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", – уточнили в повідомленні.