Українські розвідники уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та судно РФ
У понеділок, 1 вересня, бійці ГУР завдали дронового удару по авіабазі росіян у тимчасово анексованому Криму та уразили два ворожі гелікоптери Мі-8 і судно
Про це повідомило ГУР МО.
"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", – розповіли розвідники.
Акцентовано, що орієнтовна вартість уражених вертольотів становить $20-30 млн.
Також Головне управління розвідки атакувало в бухті Севастополя російське судно – ймовірно, БУК-2190.
"Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", – уточнили в повідомленні.
- Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" продовжують уражати ключові об’єкти російської ППО в Криму, знищивши дороговартісні радіолокаційні комплекси та системи контролю 31 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе