"Налетіли і спалили": в ГУР показали, як бійці спецпідрозділу "Примари" знищують ворожі цілі в Криму
Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" продовжують уражати ключові об’єкти російської ППО в Криму, знищивши дороговартісні радіолокаційні комплекси та системи контролю
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).
Згідно з повідомленням, українські бійці продовжують завдавати ударів по дороговартісних військових об'єктах противника.
Серед останніх уражених цілей:
- Радіолокаційний комплекс (РЛК) "Утьос-Т";
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс "ҐЛОНАСС" в куполі;
- Бортова радіолокаційна станція (БРЛС) МР-10М1 "Мис" М1;
- Радіолокаційна станція (РЛС) 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400:.
У неділю, 31 серпня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що звільнення Силами оборони села Мирне є важливою тактичною перемогою, яка дозволила відкинути росіян за ключову трасу під Куп'янськом.
