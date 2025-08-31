"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
У неділю, 31 серпня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що звільнення Силами оборони села Мирне є важливою тактичною перемогою, яка дозволила відкинути росіян за ключову трасу під Куп’янськом
Про це він заявив в етері "Суспільне. Студія".
"Вдалося викинути росіян за трасу — там є ключова траса — вдалося відкинути за неї. Вона, по суті, слугувала штучним "запобіжником", і росіян вдалося за неї витіснити", - наголосив він.
За його словами, "це не велика стратегічна перемога, але це, принципово, тактична перемога".
Згідно з оновленими мапами DeepState за 29 серпня, село Мирне, що розташоване неподалік Куп'янська на Харківщині, перейшло під контроль Збройних Сил України. Раніше з цих позицій російські окупанти могли контролювати рух по стратегічно важливій трасі, що веде до міста.
Днем раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що російське угруповання чисельністю близько 100 тисяч осіб не змогло захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк під час літньої наступальної кампанії.
