"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом

Про це він заявив в етері "Суспільне. Студія".

"Вдалося викинути росіян за трасу — там є ключова траса — вдалося відкинути за неї. Вона, по суті, слугувала штучним "запобіжником", і росіян вдалося за неї витіснити", - наголосив він.

За його словами, "це не велика стратегічна перемога, але це, принципово, тактична перемога".

Згідно з оновленими мапами DeepState за 29 серпня, село Мирне, що розташоване неподалік Куп'янська на Харківщині, перейшло під контроль Збройних Сил України. Раніше з цих позицій російські окупанти могли контролювати рух по стратегічно важливій трасі, що веде до міста.