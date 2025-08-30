Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"

Про це він заявив в етері телемарафону.

За його словами, Росія свого часу для початку повномасштабного вторгнення зосередила 190 тисяч військових, а нині лише на Покровському напрямку тримає понад 100 тисяч. Попри це, жодної стратегічної переваги окупанти не отримали.

"Менше з тим літня кампанія триває, підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, попри те, що в деяких моментах вдалося протиснути українські позиції, ніякої швидкої перемоги у росіян немає. Місто Покровськ взяти не вдалося. Місто Часів Яр вдалося взяти тільки у фантазіях самого Путіна, із містом Торецьк — та ж сама історія. Триває бій", — наголосив Трегубов.

Він визнав, що Силам оборони надзвичайно важко стримувати таку велику армію противника. Водночас він підкреслив, що українські військові доводять всьому світові, що Російська Федерація не є великою військовою державою, оскільки навіть таке масштабне збройне угруповання не досягло поставлених стратегічних цілей.

Речник ОСУВ "Дніпро" також прокоментував плани російських окупантів. За його словами, ворог прагне захопити Покровськ, а згодом, через Дружківку та Костянтинівку з південного напрямку, підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Третьою стратегічною метою росіян є закріплення в межах Дніпропетровської області.

Трегубов також поінформував, що окупантам вдалося потіснити українські сили поблизу Серебрянського лісництва. Він наголосив, що на цій ділянці фронту тривають бої за територію, оскільки на об'єкті, за його словами, "нічого не залишилося" після інтенсивних бойових дій.