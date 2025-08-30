Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
Російські підрозділи, які наступали у районі Добропілля на Донеччині, оточені й ліквідуються Силами оборони України
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", — сказав він.
- Станом на п’ятницю, 29 серпня, російська окупаційна армія просунулася поблизу трьох населених пунктів на території Донецької області.
- Біла Церква
