Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", — сказав він.