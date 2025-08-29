Російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Станом на п’ятницю, 29 серпня, російська окупаційна армія просунулася поблизу трьох населених пунктів на території Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Шандриголового, Дерилового та у Новоселівці", - йдеться у повідомленні.
фото: Скріншот
фото: Скріншот
- Станом на 25 серпня Сили оборони України звільнили від російської окупації селище Новомихайлівка на Донеччині та відкинули противника до околиць Зеленого Гаю.
