Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати

Подробиці наводить пресслужба міноборони РФ.

"Виконання завдань "СВО" об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено проведенням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповань військ на напрямках на осінній період", - сказав Герасимов на оприлюдненому відео.

Читайте також: Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги

Основними здобутками російських окупантів в Україні навесні-влітку 2025 року Герасимов назвав:

"просування у Дніпровській області, де взято під контроль сім населених пунктів";

рух у Серебрянському лісництві;

захоплення Часового Яру (заперечується Силами оборони України);

бої у межах Сіверська;

нібито практично повна блокада місто Куп'янськ та контроль над "близько половини його території" (інтерактивна мапа DeepState лише північній захід Куп'янська показує у "сірій зоні").

Читайте також: Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму