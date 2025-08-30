Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
Очільник генерального штабу армії країни-агресорки Валерій Герасимов у суботу, 30 серпня 2025 року, підвів підсумки весняно-літньої кампанії на фронті в Україні й окреслив плани на осінь
Подробиці наводить пресслужба міноборони РФ.
"Виконання завдань "СВО" об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено проведенням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповань військ на напрямках на осінній період", - сказав Герасимов на оприлюдненому відео.
Основними здобутками російських окупантів в Україні навесні-влітку 2025 року Герасимов назвав:
"просування у Дніпровській області, де взято під контроль сім населених пунктів";
рух у Серебрянському лісництві;
захоплення Часового Яру (заперечується Силами оборони України);
бої у межах Сіверська;
нібито практично повна блокада місто Куп'янськ та контроль над "близько половини його території" (інтерактивна мапа DeepState лише північній захід Куп'янська показує у "сірій зоні").
- При цьому слід зазначити, що росіяни не змогли досі захопити великі промислові агломерації Західної Донеччини й навіть потрапили в оточення поблизу Добропілля.
- Біла Церква
