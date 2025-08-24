Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги

Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив на початку інтерв'ю NBC News, що вийшло на День Незалежності України, 24 серпня 2025 року.

За його словами, Путін "ясно заявив, що він готовий до зустрічі за умови, що на ній справді буде президентський порядок денний".

"Але це все – велике "якщо". Зустріч не запланована, пане міністре? Усе під питанням?", - задала Лаврову уточнюючі запитання журналістка NBC News Крістен Велкер.

"Президент Росії Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли буде готовий порядок денний (двостороннього - ред.) саміту. А він зовсім не готовий", - наголосив Лавров. Тому зустрічі поки що не буде, додав він.

Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

Справа у тому, продовжив Лавров, що українська сторона в особі Зеленського не збирається йти на зустріч Москві з наступних переданих через Дональда Трампа на Алясці питань:

територіальні поступки на користь РФ,

відмова України від наміру вступити до НАТО,

статус російської мови та російської церкви.

"Зеленський на усе це сказав: "Ні", - нагадав Лавров.

Тож за таких умов проведення особистої зустрічі Зеленського з Путіним не має сенсу, підсумував очільник МЗС РФ.

Під час нещодавніх перемовин із Дональдом Трампом у Вашингтоні, що проходили за участю європейських лідерів, Зеленський відмовився обговорювати можливість територіальних поступок на користь РФ, сказавши що це буде предметом його особистої зустрічі з Путіним.