Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

Анатолій Буряк
18 серпня, 2025 понедiлок
05:57
Війна з Росією Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

Глава української держави Володимир Зеленський під час свого виступу у неділю, 17 серпня 2025 року, на спільному брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фактично прокоментував усі пункти так званого нового плану Путіна, який частинами подали медіа США та Європи після російсько-американського саміту в Анкоріджі

Зміст

Повна текстова версія виступу глави держави у Брюсселі є на президентському сайті.

Хоча офіційно саміт на базі ВПС США базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска) завершився без жодних формальних результатів, судячи з численних витоків у західних медіа - а вони посилаються на європейських політиків, з якими (та одночасно з Зеленським) Трамп у телефонному режимі попередньо обговорив почуте від Путіна, - "новий" план Путіна насправді новим не є і являє собою давно відомий набір "цілей СВО" з деякими варіаціями.

Переважна більшість з цих імовірно запропонованих Путіним через Трампа тез, які, не виключено, й стануть предметом обговорення 18 серпня у Вашинтоні, отримала реакцію Зеленського.

Те, що зараз хоче російська сторона, винесено в окремі підзаголовки

Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

 

РФ наполягає на перемовинах без припинення вогню

"По-перше, ми маємо зупинити вбивства. У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити".

Москва прагне домовлятися про Україну не в Україні

"По-друге, нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення – це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім".

Путін просить віддати йому увесь Донбас - як окуповані території Донеччини й Луганщини, так і неокуповані. В обмін на це він нібито письмово пообіцяє більше не нападати на Україну

"Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія".

Російський диктатор уникає тристороннього формату, воліючи усе вирішувати один-на-один з Трампом, якого він просить про скасування санкцій

"Поки що Росія не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться, а якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції".

Безпека України, як вважає Путін, повинна залежати не від Заходу, а від його партнерів, насамперед від Китаю. РФ не потрібна євроінтегрована Україна

"І ми вважаємо вступ до ЄС частиною гарантій безпеки. І ми почули від президента Трампа, що Америка й Путін бачать це так само. Тож ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути поділу між Україною та Молдовою - це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить ситуацію".

Росіяни зацікавлені у тому щоб обмежити Сили оборони України - кількісно та якісно (на рівні озброєнь та технологій)

Відповідаючи на запитання присутніх на брифінгу журналістів, Зеленський заявив:

"Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантія безпеки - це сильна армія, це може дати тільки Україна";

"Фінансування цієї армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше виробництво та європейське виробництво, але є речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки";

"Чи підключаються партнери, чи має Україна такий захист у небі - це все тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповіді".

У ЗМІ серед вимог Путіна також згадувалося повернення привілейованого становища російської мови та російської церкви на території України.

Й усе це зі збереженням Росією всіх окупованих нею на даний момент українських земель.

Урсула фон дер Ляєн повністю підтримує позицію Зеленського. Особливо щодо припинення вбивств українців, армії та санкцій

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

 

Президентка Єврокомісії не висловлювала заперечень по жодному з пунтів того, що було сказано Зеленським на брифігу, та зі свого боку зробила заяви відносно припинення вогню як умови проведення перемовин з РФ та щодо зміцнення українського війська.

"Важливим є не термін "припинення вогню", а сам факт. Чи ми назвемо це "припинення вогню", чи "мирна угода" - це неважливо. Важливо зупинити вбивства - це перше. Ось чому так важливо мати тристоронню зустріч між президентами України, Сполучених Штатів і Росії. І я думаю, що важливо, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. Це не про терміни, це про зміст. Ось що важливо", - наголосила президентка Єврокомісії.

Фон Дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою

Очільниця ЄК окрім того окреслила три головні принципи, якими керується Європейський Союз у питанні підтримки України.

По-перше, за її словами, Україна повинна отримати міцні безпекові гарантії, які захистять її суверенітет і територіальну цілісність. При цьому не може бути жодних обмежень на розвиток і розбудову Збройних Сил України.

"Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа долучитися до створення системи гарантій безпеки, подібної до статті 5 НАТО. За її словами, Європа та "коаліція охочих" готові зробити свій внесок у цей процес. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонних спроможностей Європи та України, зокрема у галузі виробництва дронів.

Фон дер Ляєн підтвердила, що вступ України до Європейського Союзу також розглядається як елемент безпеки.

По-друге, вона наголосила на непорушності міжнародних кордонів та недопустимості зміни територіальних меж силою.

"Ці рішення мають ухвалюватися Україною і лише Україною. І вони не можуть бути прийняті без України за столом", - підкреслила президентка Єврокомісії.

По-третє, фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить дипломатичний та економічний тиск на Росію. Вона нагадала, що вже ухвалено 18 пакетів санкцій і триває робота над 19-м, який планують затвердити на початку вересня.

"Ми вже зробили так, щоб заморожені російські активи працювали в інтересах України. І ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказала вона.

Лідери європейської Коаліції охочих теж завевнили Зеленського та Фон Дер Ляєн, що повністю поділяють їхнє бачення. 18 серпня усі вони будуть на зустрічі з Трампом, що, як вважають політологи, схилятиме їх до поступок Путіну.

  • За останніми даними від Fox News, Трамп погоджується з ключовою пропозицією російського диктатора Володимира Путіна щодо повного контролю Москви над Донбасом.
Теги:
Новини
Світ
Росія
ЄС
політика
Володимир Путін
Європа
Єврокомісія
Донбас
Володимир Зеленський
ЗСУ
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Київ
+15.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:31
Оновлено
Росія ввечері 17 серпня атакувала Україну балістикою та ударними безпілотниками: у Харкові є загиблі, у Сумах постраждала інфраструктура
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:58
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 127 боїв: третина з них на Покровському напримку
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
21:28
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:40
Ексклюзив
Віктор Орбан
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV