Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

Повна текстова версія виступу глави держави у Брюсселі є на президентському сайті.

Хоча офіційно саміт на базі ВПС США базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска) завершився без жодних формальних результатів, судячи з численних витоків у західних медіа - а вони посилаються на європейських політиків, з якими (та одночасно з Зеленським) Трамп у телефонному режимі попередньо обговорив почуте від Путіна, - "новий" план Путіна насправді новим не є і являє собою давно відомий набір "цілей СВО" з деякими варіаціями.

Переважна більшість з цих імовірно запропонованих Путіним через Трампа тез, які, не виключено, й стануть предметом обговорення 18 серпня у Вашинтоні, отримала реакцію Зеленського.

Те, що зараз хоче російська сторона, винесено в окремі підзаголовки

Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

РФ наполягає на перемовинах без припинення вогню

"По-перше, ми маємо зупинити вбивства. У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити".

Москва прагне домовлятися про Україну не в Україні

"По-друге, нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення – це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім".

Путін просить віддати йому увесь Донбас - як окуповані території Донеччини й Луганщини, так і неокуповані. В обмін на це він нібито письмово пообіцяє більше не нападати на Україну

"Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія".

Російський диктатор уникає тристороннього формату, воліючи усе вирішувати один-на-один з Трампом, якого він просить про скасування санкцій

"Поки що Росія не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться, а якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції".

Безпека України, як вважає Путін, повинна залежати не від Заходу, а від його партнерів, насамперед від Китаю. РФ не потрібна євроінтегрована Україна

"І ми вважаємо вступ до ЄС частиною гарантій безпеки. І ми почули від президента Трампа, що Америка й Путін бачать це так само. Тож ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути поділу між Україною та Молдовою - це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить ситуацію".

Росіяни зацікавлені у тому щоб обмежити Сили оборони України - кількісно та якісно (на рівні озброєнь та технологій)

Відповідаючи на запитання присутніх на брифінгу журналістів, Зеленський заявив:

"Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантія безпеки - це сильна армія, це може дати тільки Україна";

"Фінансування цієї армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше виробництво та європейське виробництво, але є речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки";

"Чи підключаються партнери, чи має Україна такий захист у небі - це все тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповіді".

У ЗМІ серед вимог Путіна також згадувалося повернення привілейованого становища російської мови та російської церкви на території України.

Й усе це зі збереженням Росією всіх окупованих нею на даний момент українських земель.

Урсула фон дер Ляєн повністю підтримує позицію Зеленського. Особливо щодо припинення вбивств українців, армії та санкцій

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

Президентка Єврокомісії не висловлювала заперечень по жодному з пунтів того, що було сказано Зеленським на брифігу, та зі свого боку зробила заяви відносно припинення вогню як умови проведення перемовин з РФ та щодо зміцнення українського війська.

"Важливим є не термін "припинення вогню", а сам факт. Чи ми назвемо це "припинення вогню", чи "мирна угода" - це неважливо. Важливо зупинити вбивства - це перше. Ось чому так важливо мати тристоронню зустріч між президентами України, Сполучених Штатів і Росії. І я думаю, що важливо, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. Це не про терміни, це про зміст. Ось що важливо", - наголосила президентка Єврокомісії.

Ф он Дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою

Очільниця ЄК окрім того окреслила три головні принципи, якими керується Європейський Союз у питанні підтримки України.

По-перше, за її словами, Україна повинна отримати міцні безпекові гарантії, які захистять її суверенітет і територіальну цілісність. При цьому не може бути жодних обмежень на розвиток і розбудову Збройних Сил України.

"Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа долучитися до створення системи гарантій безпеки, подібної до статті 5 НАТО. За її словами, Європа та "коаліція охочих" готові зробити свій внесок у цей процес. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонних спроможностей Європи та України, зокрема у галузі виробництва дронів.

Фон дер Ляєн підтвердила, що вступ України до Європейського Союзу також розглядається як елемент безпеки.

По-друге, вона наголосила на непорушності міжнародних кордонів та недопустимості зміни територіальних меж силою.

"Ці рішення мають ухвалюватися Україною і лише Україною. І вони не можуть бути прийняті без України за столом", - підкреслила президентка Єврокомісії.

По-третє, фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить дипломатичний та економічний тиск на Росію. Вона нагадала, що вже ухвалено 18 пакетів санкцій і триває робота над 19-м, який планують затвердити на початку вересня.

"Ми вже зробили так, щоб заморожені російські активи працювали в інтересах України. І ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказала вона.

Лідери європейської Коаліції охочих теж завевнили Зеленського та Фон Дер Ляєн, що повністю поділяють їхнє бачення. 18 серпня усі вони будуть на зустрічі з Трампом, що, як вважають політологи, схилятиме їх до поступок Путіну.