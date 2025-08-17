Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства

Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства

Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
17:25
Світ Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі (17.08.2025)

На брифінгу в Брюсселі (Бельгія) глава української держави Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом заявили про необхідність припинення РФ вогню як обов'язкову умову проведення з нею перемовин. Завтра, 18 серпня, вони матимуть спільну зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні (США)

Зміст

Зустріч Зеленського та фон дер Ляєн з пресою тривала 14 хвилин й транслювалася на ютубі.

Заява Володимира Зеленського

"Ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх їх, і, якщо їх реально так багато, як ми про це чули, то це займе багато часу, аби пройтися по всіх. Це неможливо зробити під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і швидко працювати над фінальною угодою", - сказав Зеленський.

Також він запропонував місце проведення імовірних перемовин з російським диктатором.

"Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія - це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це. І ми вдячні всім", - зазначив український президент.

Читайте також: Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі 

При цьому він ще раз звернув увагу на неприпустимість відмови України від будь-якої частини своєї суверенної території або ж торгівлі нею.

"Росія досі немає успіхів у Донецькій області. Путін не зміг (повністю, - ред.) захопити її протягом 12 років. І Конституція України унеможливлює здачу території чи торгівлю землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна - США - Росія. Поки що Росія не виявляє жодних ознак того, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється - тоді потрібні нові санкції", - виклав своє бачення Зеленський. 

Заява Урсули фон дер Ляєн

"Важливим є не термін "припинення вогню", а сам факт. Ми назвемо це "припинення вогню" чи "мирна угода" - це неважливо. Важливо зупинити вбивства - це перше. Ось чому так важливо мати тристоронню зустріч між президентами України, Сполучених Штатів і Росії. І я думаю, що важливо, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. Це не про терміни, це про зміст. Ось що важливо", - наголосила президентка Єврокомісії.

Читайте також: Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою 

Таким чином лідери України та ЄС узгодили свої позиції перед зустріччю з Дональдом Трампом у Вашингтоні, де той переконуватиме погодитися з планом Путіна: віддати йому весь Донбас в обмін на нібито припинення вогню, обмеження для Сил оборони Україні, відмова України від євроінтеграції, повернення привілейованого становища російської мови та російської церкви й усе це зі збереженням Росією всіх окупованих нею на даний момент українських земель.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
політика
Єврокомісія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Урсула фон дер Ляєн
Дипломатія
Читайте також:
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Українці
Автор Ірена Моляр
15 серпня, 2025 п'ятниця
Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців
Київ
+25.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
17:55
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
14:46
урок Захист України
Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
14:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
14:27
Оновлено
Залізнична станція у Воронезькій області
Дрони ГУР атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області РФ і порушили логістику окупантів
14:05
OPINION
Чи наступить нарешті влітку дефляція?
14:02
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина
13:53
У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
13:52
На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами
13:34
Юлія Свириденко
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:33
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV