Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства

Зустріч Зеленського та фон дер Ляєн з пресою тривала 14 хвилин й транслювалася на ютубі.

Заява Володимира Зеленського

"Ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх їх, і, якщо їх реально так багато, як ми про це чули, то це займе багато часу, аби пройтися по всіх. Це неможливо зробити під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і швидко працювати над фінальною угодою", - сказав Зеленський.

Також він запропонував місце проведення імовірних перемовин з російським диктатором.

"Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія - це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це. І ми вдячні всім", - зазначив український президент.

При цьому він ще раз звернув увагу на неприпустимість відмови України від будь-якої частини своєї суверенної території або ж торгівлі нею.

"Росія досі немає успіхів у Донецькій області. Путін не зміг (повністю, - ред.) захопити її протягом 12 років. І Конституція України унеможливлює здачу території чи торгівлю землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна - США - Росія. Поки що Росія не виявляє жодних ознак того, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється - тоді потрібні нові санкції", - виклав своє бачення Зеленський.

Заява Урсули фон дер Ляєн

"Важливим є не термін "припинення вогню", а сам факт. Ми назвемо це "припинення вогню" чи "мирна угода" - це неважливо. Важливо зупинити вбивства - це перше. Ось чому так важливо мати тристоронню зустріч між президентами України, Сполучених Штатів і Росії. І я думаю, що важливо, щоб були чіткі часові рамки, яких варто дотримуватися. Це не про терміни, це про зміст. Ось що важливо", - наголосила президентка Єврокомісії.

Таким чином лідери України та ЄС узгодили свої позиції перед зустріччю з Дональдом Трампом у Вашингтоні, де той переконуватиме погодитися з планом Путіна: віддати йому весь Донбас в обмін на нібито припинення вогню, обмеження для Сил оборони Україні, відмова України від євроінтеграції, повернення привілейованого становища російської мови та російської церкви й усе це зі збереженням Росією всіх окупованих нею на даний момент українських земель.