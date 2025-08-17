Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир для України може бути досягнутий лише силою та надійними гарантіями безпеки
Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі.
Вона окреслила три головні принципи, якими керується Європейський Союз у питанні підтримки України.
По-перше, за її словами, Україна повинна отримати міцні безпекові гарантії, які захистять її суверенітет і територіальну цілісність. При цьому не може бути жодних обмежень на розвиток і розбудову Збройних сил України.
"Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник", — наголосила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа долучитися до створення системи гарантій безпеки, подібної до статті 5 НАТО. За її словами, Європа та "коаліція охочих" готові зробити свій внесок у цей процес. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонних спроможностей Європи та України, зокрема у сфері виробництва дронів.
Фон дер Ляєн підтвердила, що вступ України до Європейського Союзу також розглядається як елемент безпеки.
По-друге, вона наголосила на непорушності міжнародних кордонів та недопустимості зміни територіальних меж силою.
"Ці рішення мають ухвалюватися Україною і лише Україною. І вони не можуть бути прийняті без України за столом", — підкреслила президентка Єврокомісії.
По-третє, фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить дипломатичний та економічний тиск на Росію. Вона нагадала, що вже ухвалено 18 пакетів санкцій і триває робота над 19-м, який планують затвердити на початку вересня.
"Ми вже зробили так, щоб заморожені російські активи працювали на благо України. І ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — сказала вона.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може надати Україні жодних гарантій безпеки і єдиним реальним захистом є потужна українська армія.
