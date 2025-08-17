Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою

Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою

Ксенія Золотова
17 серпня, 2025 неділя
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир для України може бути досягнутий лише силою та надійними гарантіями безпеки

Зміст

Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі.

Вона окреслила три головні принципи, якими керується Європейський Союз у питанні підтримки України.

По-перше, за її словами, Україна повинна отримати міцні безпекові гарантії, які захистять її суверенітет і територіальну цілісність. При цьому не може бути жодних обмежень на розвиток і розбудову Збройних сил України.

"Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа долучитися до створення системи гарантій безпеки, подібної до статті 5 НАТО. За її словами, Європа та "коаліція охочих" готові зробити свій внесок у цей процес. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонних спроможностей Європи та України, зокрема у сфері виробництва дронів.

Фон дер Ляєн підтвердила, що вступ України до Європейського Союзу також розглядається як елемент безпеки.

По-друге, вона наголосила на непорушності міжнародних кордонів та недопустимості зміни територіальних меж силою. 

"Ці рішення мають ухвалюватися Україною і лише Україною. І вони не можуть бути прийняті без України за столом", — підкреслила президентка Єврокомісії.

По-третє, фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить дипломатичний та економічний тиск на Росію. Вона нагадала, що вже ухвалено 18 пакетів санкцій і триває робота над 19-м, який планують затвердити на початку вересня. 

"Ми вже зробили так, щоб заморожені російські активи працювали на благо України. І ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — сказала вона.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може надати Україні жодних гарантій безпеки і єдиним реальним захистом є потужна українська армія.
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
Українці
Автор Ірена Моляр
15 серпня, 2025 п'ятниця
Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
17:55
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі (17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
14:46
урок Захист України
Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
14:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
14:27
Оновлено
Залізнична станція у Воронезькій області
Дрони ГУР атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області РФ і порушили логістику окупантів
14:05
OPINION
Чи наступить нарешті влітку дефляція?
14:02
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина
13:53
У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
13:52
На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами
13:34
Юлія Свириденко
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:33
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
Більше новин
