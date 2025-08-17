Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою

Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі.

Вона окреслила три головні принципи, якими керується Європейський Союз у питанні підтримки України.

По-перше, за її словами, Україна повинна отримати міцні безпекові гарантії, які захистять її суверенітет і територіальну цілісність. При цьому не може бути жодних обмежень на розвиток і розбудову Збройних сил України.

"Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС вітає готовність президента США Дональда Трампа долучитися до створення системи гарантій безпеки, подібної до статті 5 НАТО. За її словами, Європа та "коаліція охочих" готові зробити свій внесок у цей процес. Вона також підкреслила важливість розвитку оборонних спроможностей Європи та України, зокрема у сфері виробництва дронів.

Фон дер Ляєн підтвердила, що вступ України до Європейського Союзу також розглядається як елемент безпеки.

По-друге, вона наголосила на непорушності міжнародних кордонів та недопустимості зміни територіальних меж силою.

"Ці рішення мають ухвалюватися Україною і лише Україною. І вони не можуть бути прийняті без України за столом", — підкреслила президентка Єврокомісії.

По-третє, фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить дипломатичний та економічний тиск на Росію. Вона нагадала, що вже ухвалено 18 пакетів санкцій і триває робота над 19-м, який планують затвердити на початку вересня.

"Ми вже зробили так, щоб заморожені російські активи працювали на благо України. І ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — сказала вона.