Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться

З такою заявою у переддень зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими політиками у Вашингтоні заявив 17 серпня 2025 року державний секретар США Марко Рубіо у розмові з телеведучою Маргарет Бреннан на CBS News.

"Це про те, що може прийняти Україна. І що може прийняти Росія. Вони обидві повинні це прийняти, інакше мирної угоди не буде", - окреслив він тематику запланованих на 18 серпня перемовин у Білому домі.

"Якщо не буде поступок, якщо одна сторона отримає усе, чого хоче, це називається капітуляцією. Це називається кінцем війни через капітуляцію. І це не те, до чого ми близькі, тому що жодна зі сторін тут не перебуває на межі капітуляції чи чогось близького до цього", - пояснив Рубіо.

А оскільки про можливість капітуляції (очільник американської дипломатії вжив англійське слово surrender) ані України, ані Росії, за оцінкою Рубіо, зараз не йдеться, США в ім'я миру закликає кожну зі сторін до поступок, додав керівник Держдепартаменту.

"Тож для того, щоб була мирна угода, - це просто факт, нам це може не подобатися, це може бути неприємно, але для того, щоб війна закінчилася, є речі, яких хоче Росія, але вона не може отримати, і є речі, яких хоче Україна, але вона не отримає. Обидві сторони повинні будуть від чогось відмовитися, щоб сісти за стіл перемовин, щоб це сталося", - виклав свою точку зору Рубіо.

Також він додав, що кожна зі сторін самостійно вирішуватиме, чим саме їй слід поступитися.

Рубіо: ми не станемо тиснути на Україну, але "території доведеться обговорювати"

"Україні не можна нав'язувати жодних умов. Вони (українці, - ред.) повинні будуть щось прийняти, але й щось отримати. Україна є суверенною країною. Вони мають право, як і кожна суверенна країна у світі, укладати безпекові союзи з іншими країнами, щоб запобігти вторгненню в майбутньому, запобігти загрозам своїй національній безпеці. Це не необґрунтоване прохання. Це те, над чим потрібно працювати", - сказав Рубіо.

Разом із тим держсекретар США вважає, що українська сторона може піти на територіальні поступки, але чим саме в такому разі доведеться поступитись РФ, він казати не став.

За даними західних медіа, нагадаємо, Путін хоче весь Донбас, включно з ще не окупованими росіянами великими містами Донеччини - мова про Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Добропілля, Покровськ, Мирноград.

"Території доведеться обговорювати. Це просто факт. І є речі, якими, можливо, Росія володіє і від яких їй доведеться відмовитися. Справа в тому, що нам потрібно створити сценарій, за якого це стане можливим, і саме тому це було так важко, тому що жодна зі сторін досі не була готова поступитися деякими з цих речей. Але побачимо, чи це можливо. Можливо, і ні, але ми спробуємо і зробимо все можливе, щоб спробувати досягти миру", - підсумував Марко Рубіо.