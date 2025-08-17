Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild

Таку інформацію із посиланням на власні обізнані джерела в уряді ФРН оприлюднив німецький таблоїд Bild.

"Спершу Трамп прийме лише президента України. Лише потім до нього приєднаються високопосадовці з ЄС , які його супроводжують. Відбудеться робоча вечеря та кількагодинна дискусія у розширеному складі", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання нагадує, що зустріч Зеленському з Трампом у лютому в Білому домі завершилася скандалом, а президент США ненадовго призупинив військову підтримку.

"Цей ризик залишається, незважаючи на участь європейців", - наголошує Bild.

Хто супроводжуватиме Зеленського у Вашингтоні

Наразі відомо що це будуть:

очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єрміністерка Італії Джорджа Мелоні,

очільник уряду Британії Кір Стармер,

президент Франції Емманюель Макрон,

президент Фінляндії Александр Стубб.