Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп воліє в понеділок, 18 серпня 2025 року, спершу зустрітися тет-а-тет з главою українсько держави Володимиром Зеленським, а вже потім перейти до розширеного формату зустрічі за участю керівництва ЄС та провідних європейських держав
Таку інформацію із посиланням на власні обізнані джерела в уряді ФРН оприлюднив німецький таблоїд Bild.
"Спершу Трамп прийме лише президента України. Лише потім до нього приєднаються високопосадовці з ЄС , які його супроводжують. Відбудеться робоча вечеря та кількагодинна дискусія у розширеному складі", - йдеться у повідомленні.
При цьому видання нагадує, що зустріч Зеленському з Трампом у лютому в Білому домі завершилася скандалом, а президент США ненадовго призупинив військову підтримку.
"Цей ризик залишається, незважаючи на участь європейців", - наголошує Bild.
Хто супроводжуватиме Зеленського у Вашингтоні
Наразі відомо що це будуть:
очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
генеральний секретар НАТО Марк Рютте,
федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
прем’єрміністерка Італії Джорджа Мелоні,
очільник уряду Британії Кір Стармер,
президент Франції Емманюель Макрон,
президент Фінляндії Александр Стубб.
