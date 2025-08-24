Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму

Про це міністр закордонних справ РФ, топовий військово-політичний пропагандист Сергій Лавров повідомив в інтерв'ю NBC News, що вийшло на День Незалежності України, 24 серпня 2025 року.

"Україна має право на існування за умови, що відпустить людей. Людей, яких вони називають "терористами", "особинами", які на кількох референдумах у "Новоросії", Донбасі, Криму, вирішили, що вони належать до російської культури. А уряд, який прийшов до влади в результаті перевороту, поставив перед собою першочергове завдання знищити усе російське", - виклав позицію Кремля очільник МЗС країни-агресорки.

"Новоросією" російська пропаганда, нагадаємо, називає українське Причорномор'я та Приазов'я.

За його словами, проведені в умовах російської окупації так звані референдуми про приєднання до РФ були виявами "демократії".

"Демократія – це коли люди мають можливість голосувати. Люди проголосували, висловили свою думку", - сказав Лавров.

При цьому всередині РФ після встановлення диктатури Путіна можливість будь-яких вільних виборів та референдумів повністю виключена. Політичне та медійне поле цілковито зачищено ФСБ, опоненти Путіна вбиті, ув'язнені або видворені закордон.