ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому
Від 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" називається ОСУВ "Дніпро"
Про це повідомив речник згаданого угруповання Віктор Трегубов, передає Укрінформ.
Відповідні зміни відбуваються на тлі переходу Збройних сил на корпусну систему.
У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" - ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в українській армії мають завершити основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.72
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе