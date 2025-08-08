Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому

Ксенія Золотова
8 серпня, 2025 п'ятниця
10:35
Суспільство

Від 8 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" називається ОСУВ "Дніпро"

Зміст

Про це повідомив речник згаданого угруповання Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

Відповідні зміни відбуваються на тлі переходу Збройних сил на корпусну систему.

У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" - ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини.

  • Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що до кінця 2025 року в українській армії мають завершити основні етапи переходу на корпусну організаційну структуру.

 

 

