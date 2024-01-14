Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція

Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція

14 січня, 2024 неділя
17:42
Суспільство пожежа, Київ

Національна поліція встановила, що ігрову кімнату в ТРЦ "Космополит" у суботу, 13 січня, підпалив 7-річний хлопчик

Про це пише Національна поліція України.

"Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що батьків разом із дитиною запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів, "за вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна".

Також із повідомлення Нацполіції відомо, що відвідувачі торгового центру серйозних травм і ушкоджень не зазнали.

  • У Києві в суботу, 13 січня, виникло загоряння в торгово-розважальному центрі "Космополіт" у Соломʼянському районі: пожежу ліквідували, з будівлі евакуювали близько 200 людей, троє з них звернулися по медичну допомогу. Серед постраждалих 8-річна дівчинка.

Україна
поліція
ДСНС
новини Києва
Читайте також:
Центр національного спротиву
13 січня, 2024 субота
Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ
Жигулівське
13 січня, 2024 субота
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
Морські котики США
13 січня, 2024 субота
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 січня
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Наша логіка має змінитися, ми не повинні бачити результати війни тільки в тому, чи допоможе нам Захід, - дипломат Чалий
18:27
Румунія
Україна почала переговори з Румунією щодо укладення безпекової угоди
18:01
OPINION
Павло Клімкін
Угода з Великою Британією: це не безпекові гарантії
17:57
Російські військові
Поблизу Авдіївки ворог тримає близько 40 тисяч окупантів
17:34
Оновлено
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
Унаслідок виверження вулкана в Ісландії ввели надзвичайний стан
17:30
Інтерв’ю
Трамп і Байден
Європа нарешті відчула загрозу від РФ і посилила допомогу Україні, - Піонтковський
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 січня: скільки коштують долар та євро
17:20
Ікона зі Сталіним
Скандал з іконою зі Сталіним у Тбілісі: рух "Альт-Інфо" вимагає арешту причетної художниці, "Грузинська мрія" хоче кримінальну відповідальність за такі дії
17:02
Олаф Шольц
Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну та удари по хуситах Ємену, - Telegraph
16:24
Королева Данії Маргрете сидить у екіпажі, запряженому кіньми, у день, коли вона зрікається престолу після 52 років перебування на троні, а її старший син, кронпринц Фредерік, сходить на престол як король Фредерік X, у Копенгагені, Данія, 14 січня 2024 р.
У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X
16:16
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії Каллас підтвердила, що Естонія не видаватиме українських чоловіків
16:07
OPINION
Віктор Таран
Якщо влада має план "Б"...
16:00
Огляд
Реджеп Ердоган та Путін
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
15:51
У Давосі обговорять у 20 разів смертоноснішу за COVID "Хворобу X"
15:48
Кожан
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана та знімали це на відео: їх засудили до 5 років умовного покарання
15:34
Російські військові
Ексмер Владивостока, засуджений на 12 років за хабарі, вирушив воювати проти України
15:20
Польща, черги на кордоні
Поляки продовжують блокувати українські вантажівки на трьох прикордонних пунктах
15:10
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ не має ресурсу для атаки на Одесу, - військовий експерт Селезньов
15:06
у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
"Знищений врожай і зруйновані приміщення": у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
14:53
Мая Санду
"Вразливі місця ще є": Санду заявила, що цієї весни Росія відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові
14:40
У роковини удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять загиблих
У роковини ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять 46 загиблих
14:27
Порубне
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет"
14:23
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Які бойові літаки потрібні Україні і чи можна відмовитися від радянської техніки: пояснення від командувача Повітряних Сил Олещука
14:15
Інтерв’ю
Оксана Романюк - очільниця Інституту масової інформації
Влада поставила на телеграм? Інтерв'ю з Оксаною Романюк, ІМІ
14:10
Рустем Умєров
Вихід на кордони 1991 року та консультації по 3-4 рази на тиждень: Умєров пояснив, чому угода з Британією не повторить Будапештський меморандум
14:04
OPINION
Карл Волох
Удар по хуситах: не ображайтеся на Америку
13:47
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Війна проти ХАМАСУ триватиме, доки не буде закритий кордон між Єгиптом і Газою, і Гаага її не зупинить, - Нетаньягу
13:45
мобілізація
Обмеження на мобілізацію буде не за групою інвалідності, а за "конкретними захворюваннями", - нардепка
13:20
Марія Захарова
Захарова радить американцям краще охороняти "нафтові об'єкти у Техасі"
13:08
медицина
Дефіцит антибіотиків, брак персоналу і фінансовий тиск: розвідка Британії розповіла про вплив війни на медицину у РФ
12:56
У Давосі проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки: працюють над Формулою миру в Україні
12:40
Обстріл Станіслава 14 січня
Війська РФ атакували дроном підрозділ пожежної охорони на Херсонщині: поранено 4 працівників
12:37
Пара комах-палочників острова Лорд-Хау
Дослідники відродили популяцію комах, які вважались вимерлими протягом 80 років
12:00
OPINION
Валерій Чалий
У тотальній війні поразку чи перемогу здобувають не окремі політики, а вся країна
11:12
Ексклюзив
Іван Тимочко
Військовий Тимочко розповів, як політики та медіа формують суспільну думку й впливають на події на фронті
11:07
У Києві рятувальники дістали з-під криги чоловіка: він помер дорогою до лікарні
10:39
Ракета
Військові навчання і підсилення ППО сусідніми країнами, говорить про те, що "туди щось залітало", - Ігнат
10:33
OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Середній вік солдата є вищим ніж 40 років, - командир батальйону 5-ї ОШБр Тарасенко про дефіцит молодих військових
10:05
конгрес США
Конгрес США погодив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV