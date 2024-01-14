Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція
Національна поліція встановила, що ігрову кімнату в ТРЦ "Космополит" у суботу, 13 січня, підпалив 7-річний хлопчик
Про це пише Національна поліція України.
"Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що батьків разом із дитиною запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів, "за вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна".
Також із повідомлення Нацполіції відомо, що відвідувачі торгового центру серйозних травм і ушкоджень не зазнали.
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У Києві в суботу, 13 січня, виникло загоряння в торгово-розважальному центрі "Космополіт" у Соломʼянському районі: пожежу ліквідували, з будівлі евакуювали близько 200 людей, троє з них звернулися по медичну допомогу. Серед постраждалих 8-річна дівчинка.
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