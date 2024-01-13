У Києві загорівся ТРЦ: відбувається евакуація людей
У Києві в суботу, 13 січня, виникло загоряння у торгово-розважальному центрі "Космополіт", який розташований у Соломʼянському районі: з будівлі евакуйовують людей
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, загоряння виникло у дитячій кімнаті на четвертому поверсі будівлі. Наразі на місце події прямують екстрені служби, відбувається евакуація людей.
- 13 січня у Дніпровському районі Києва сталася пожежа в сміттєзбірнику багатоповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей.
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