У Києві сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхівки: загинули дві людини

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що 13 січня о 00:14 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на бульварі Амвросія Бучми.

"Займання сталося у сміттєзбірнику на 1 поверсі. Загоряння ліквідовано о 00:43. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб", - повідомили в пресслужбі.

У ДСНС додали, що причина займання невідома, її будуть встановлювати правоохоронці.

Фото: ДСНС