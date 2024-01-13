У Києві сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхівки: загинули дві людини
У Дніпровському районі столиці уночі суботи, 13 січня, сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей
Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС у Києві.
Зазначається, що 13 січня о 00:14 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на бульварі Амвросія Бучми.
"Займання сталося у сміттєзбірнику на 1 поверсі. Загоряння ліквідовано о 00:43. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох осіб", - повідомили в пресслужбі.
У ДСНС додали, що причина займання невідома, її будуть встановлювати правоохоронці.
Фото: ДСНС
- У Шевченківському районі Києва ввечері 26 грудня також почалася пожежа у багатоповерхівці. З палаючої квартири на 14-му поверсі вистрибнув чоловік, який загинув на місці.
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