У Києві через пожежу в квартирі чоловік вистрибнув із 14-го поверху і загинув
У Шевченківському районі Києва ввечері 26 грудня почалася пожежа у багатоповерхівці. З палаючої квартири на 14-му поверсі вистрибнув чоловік, який загинув на місці
Про це пише ДСНС.
"26 грудня о 21:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вул. Татарській. Пожежа сталась в одній із квартир на 14-му поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з квартири, яка палала, вистрибнув чоловік.
Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.
- Уночі на середу, 13 грудня, в селі Дережичі, що на Львівщині, згорів дерев’яний дачний будинок. Внаслідок пожежі загинув 54-річний чоловік.
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