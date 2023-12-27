У Києві через пожежу в квартирі чоловік вистрибнув із 14-го поверху і загинув

Про це пише ДСНС.

"26 грудня о 21:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вул. Татарській. Пожежа сталась в одній із квартир на 14-му поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з квартири, яка палала, вистрибнув чоловік.

Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі.