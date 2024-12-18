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Парламент прийняв в цілому законопроєкт щодо дерегуляції та детінізації торгівлі вживаними авто

Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
00:55
Суспільство

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 9083 щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними авто

Зміст

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Проєкт акту звільняє продавців вживаних авто та їх частин від обов’язку:

  • перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;
  • подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

Проєктом закону пропонується внесення змін до: Закону України "Про дорожній рух" в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як
товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.

  • З 1 грудня у Києві дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.
Теги:
Новини
Верховна Рада
транспорт
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