Парламент прийняв в цілому законопроєкт щодо дерегуляції та детінізації торгівлі вживаними авто
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 9083 щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними авто
Про це йдеться на сайті ВРУ.
Проєкт акту звільняє продавців вживаних авто та їх частин від обов’язку:
- перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;
- подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.
Загальна характеристика та основні положення законопроєкту
Проєктом закону пропонується внесення змін до: Закону України "Про дорожній рух" в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як
товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.
Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині звільнення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, і поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам.
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