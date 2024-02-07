Парламент звільнив Юрія Буглака з посади члена ЦВК

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За відповідну постанову №10327 проголосували 300 народних депутатів.

Юрій Буглак подав заяву про свою відставку у серпні 2023 року. Він був членом Центральної виборчої комісії з 2019 року й напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Флориди.

Що відомо про виїзд Буглака до США

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" у серпні 2023 року провели розслідування і з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України в лютому 2022-го, за 12 днів до повномасштабного вторгнення, і відтоді не повертався. Увесь цей час за ним залишалася його посада й зарплата, до того ж він отримував матеріальну допомогу.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для розв'язання соціально-побутових питань".

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Буглак у коментарі проєкту Радіо Свобода "Схеми" сказав, що має "особисті обставини". На його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутись протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК, це його не стосувалося.

Згодом голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.