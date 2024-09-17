Переговори з Єврокомісією про вступ України до ЄС визначать динаміку інтеграційного процесу у 2024-2025 роках - Стефанішина

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.

"Ми розпочинаємо переговорний процес завтра. Три дні триватимуть ці переговори. Вони охоплюють всі реформи у сфері верховенства права, питання прав людини, впливу повномасштабної війни на діяльність демократичних інститутів в Україні та на дотримання прав людини. Ми будемо обговорювати наслідки російської агресії та заходи, які ми вживаємо для притягнення Росії до відповідальності", - сказала українська урядовиця.

Вона підкреслила, що антикорупційна політика буде наскрізною для всіх раундів переговорів.

"Завтрашній день – найважливіший, тому що це стартер переговорного процесу. Від того, як відбудеться перший раунд переговорів, залежить, як розвиватиметься переговорний процес по всім напрямкам у 2024-2025 роках", - наголосила Стефанішина.

Вона зауважила, що Україна і Єврокомісія розпочинають у вівторок офіційні переговори щодо першого блоку, за яким Україна готується до членства в ЄС, - із блоку фундаментальних прав. За її словами, саме цим блоком починаються і завершуються переговори про членство в ЄС для будь-якої країни.

Вона розповіла, що Україна готувалася до цього раунду більше 4-х місяців, а українська делегація налічує 250 представників від всіх гілок влади, включаючи уряд, парламент, судову гілку влади та всі антикорупційні органи. До підтримки основної переговорної групи були залучені представники громадянського суспільства та аналітичні центри.

На питання, чи існує ризик, що ті самі переговори доведеться повторити вже із новим складом Єврокомісії, який стане до обов’язків за один-два місяці, Стефанішина зауважила, що Берламонт (головний офіс Єврокомісії, – ред.) зробив так багато і інвестував так багато зусиль в процес входження України до ЄС, що, яким би не був склад нової Єврокомісії, навіть найбільш радикальний єврокомісар не зміг би розвернути цей "потяг" у зворотному напрямку.

"З боку Європейської комісії до процесу входження залучені близько 1000 бюрократів. По друге, наша делегація готувалася чотири місяці, Я можу повторити ті самі речі десять, п'ятнадцять або більше разів, у цьому з нашого боку немає жодних проблем. Європейська комісія отримала від України майже 5000 сторінок письмових матеріалів та близько 100 презентацій по кожній сфері. Ми маємо майже окремий вагон паперів і людей, що прямують до Брюсселя цими днями", - резюмувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.