Стратегічно, вступ України до ЄС має бути невіддільною частиною справедливого миру, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив на пресконференції про результати роботи уряду, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко

"Ми отримали рішення про початок перемовин про вступ до Європейського Союзу. Продовжуємо активно цю роботу. Отримали і затвердили переговорну рамку, почали і успішно продовжуємо скринінг нашого законодавства. Не просто отримали затвердження інструменту Ukraine Facility, а й підготувались до нього, і затвердили відповідний план реформ - унікальний інструмент-матрицю реформ, яка містить лише на цей рік понад 400 заходів, які Україна має реалізувати", - зазначив Шмигаль.

Він також вказав, що парламентарі відстежують виконання заходів щодо п'яти підписаних міжнародних зобов'язань, щоб дотримуватися графіка євроінтеграції та реформ. Також Україна продовжила економічний і транспортний безвіз з Європою. За словами Шмигаля, це потребувало великих зусиль.

"Всі ми бачили протести в Польщі. Ми також пройшли і цю кризу цього року. Ми сформували політику "нового прагматизму" з нашими європейськими сусідами і тримаємо цей баланс. Кордон із Польщею та нашими сусідами розблокований, наразі абсолютно спокійно проїжджають наші автовантажі, працює єЧерга", - розповів прем'єр.

Він зазначив, що наступними кроками будуть цифрова митниця та загалом її реформа.

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За словами Шмигаля, Україна має амбітну мету не пізніше кінця 2025 року бути готовою вступити до ЄС, але загалом є розуміння, що стратегічно це має бути "невіддільною частиною справедливого миру".

"Цьому передує титанічна робота: треба привести наше законодавство, всі підзаконні акти - це десятки тисяч документів - у відповідність до директив і правил ЄС. В цьому зараз полягає великий обсяг технічної роботи. Політичне рішення у нас залишається одне - це рішення країн-членів ЄС про прийняття України", - додав Шмигаль.