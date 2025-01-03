Під великим питанням, чи буде Зеленський балотуватися на наступних президентських виборах, - голова КВУ Кошель
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, вважає, що у Володимира Зеленського мінімальні шанси переобратися на посаду президента
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Після війни можуть з'явитися партії на базі бойових підрозділів, які очолять відомі військові. Бо до військових сьогодні – понад 90% довіри. Цілком можна припускати, якщо вибори відбудуться за певний період часу після завершення гарячої фази війни, то можемо побачити формування таких військових політичних сил, які не тільки можуть скласти конкуренцію, а залишать далеко позаду "Слугу Народу" та інші політичні партії. І такого конкурента сьогодні бояться, тому є розмови, що вибори треба провести якомога швидше", - зауважив Олексій Кошель.
На його думку, було б логічно провести вибори після демобілізації, щоб військові могли реалізувати своє виборче право. Тобто право балотуватися та бути обраними, а не лише проголосувати.
"Щодо шансів Володимира Зеленського, то, я думаю, що будь-який президент будь-якої країни у будь-який час має шанси на переобрання. Важелі впливу в Україні, де-факто це президентська модель, тобто повністю президентська влада, тому президент має всі шанси на переобрання. Але я вважаю, що його шанси є мінімальними. По-перше, є фактор Валерія Залужного, який виступає не просто конкурентом, а лідером політичного життя, тому може акумулювати головні симпатії на свою адресу", - прокоментував голова Комітету виборців України.
За його словами, сьогодні, в умовах гострої фази війни, працює самоцензура – ніхто не намагається гостро критикувати президента, щоб не підривати довіру до державних інституцій.
"Після завершення гострої фази війни, повірте, президенту згадають все – від шашликів на травневі до розмінування Чонгару та багато чого іншого. Тому можемо очікувати, що довіра до президента та його рейтинги можуть швидко посипатися, бо з'явиться реальна опозиція. Тому, я вважаю, що далеко ще не вирішено і під великим питанням, чи буде Володимир Зеленський взагалі балотуватися на наступних президентських виборах", - резюмував Кошель.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією та встановлення справедливого миру.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори можливі лише після завершення гарячої фази війни й після того, як закінчиться воєнний стан.
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