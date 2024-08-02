Після терміну Зеленського можуть звинуватити в незаконному делегуванні своїх повноважень, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що після закінчення терміну повноважень Володимира Зеленського відразу зʼявляться люди, які звинуватять його в тому, що він незаконно делегував свої повноваження
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Що стосується статті Bloomberg, де вказується на чимраз більший вплив Андрія Єрмака на внутрішню та зовнішню політику країни, то, на мою думку, це для Володимира Зеленського має стати сигналом. Оскільки, коли закінчаться повноваження Володимира Зеленського, то відразу зʼявляться люди, які звинуватять його в тому, що він незаконно делегував свої повноваження. І я не впевнений, що в цій ситуації Андрій Єрмак візьме на себе відповідальність. Він скоріше буде говорити, що виконував доручення президента", - пояснив Магда
За словами політолога, в Україні не слід очікувати проведення виборів найближчим часом
"Я не юрист, але, як на мене, за такого сценарію, відповідальності в Єрмака буде менше. Втім, це лише припущення. Адже ми всі розуміємо, що найближчим часом в нас не буде виборів. А це все речі, які фіксують не дуже гарну ситуацію для України", - додав він.
- 28 липня президент України Володимир Зеленський обіцяє до завершення листопада нинішнього року розробити мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України
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