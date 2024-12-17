Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру народним депутатам України
У вівторок, 17 грудня, пластуни передали українським народним депутатам Вифлеємський вогонь миру
Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Прийняла від пластунів Вифлеємський вогонь миру заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
"Найголовніше, дійсно, що він несе надію і мрію, яка в нас одна для всіх – це якнайшвидша перемога, допомога нашому війську, допомога нашим молодим людям. Всім, хто страждає зараз від такої страшної війни", – сказала віцеспікерка ВР.
Вона подякувала пластунам та зазначила, що передасть цей вогонь далі у Верховну Раду.
Фото: Катерина Галко/Еспресо
Про Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру – це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва.
Основною метою є поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи й підтримки.
Цьогоріч Ужгород став першим містом, яке прийняло Вифлеємський вогонь миру. Передача вогню відбулася 15 грудня, в Ужгородському греко-католицькому Катедральному соборі. До Києва Вифлеємський вогонь миру доставили пізніше того ж дня.
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