Подекуди дощі та температура до +14 °C: прогноз на вихідні від синоптикині Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 16 березня в Україні прогнозується до +9...+14 °C, лише на північному сході +4...+9 °C.

Уже в неділю майже повсюди очікується +10...+14 °C, проте одночасно похолоднішає у західних областях - до +6...+9 °C.

За даними Діденко, 16 березня опади малоймовірні, а вже наступного дня атмосферний фронт принесе дощі в західну частину, на північ та подекуди в центральні області України - Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами.

Яку погоду чекати в столиці

У Києві 16 березня буде тепло та сухо - до +10 °C.

Наступного дня температура триматиметься у межах +12...+13 °C, проте очікується дощ.