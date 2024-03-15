Подекуди дощі та температура до +14 °C: прогноз на вихідні від синоптикині Наталки Діденко
На вихідних, 16 та 17 березня, на території України очікується потепління - до +14 °C. Водночас прогнозуються опади у деяких регіонах
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 16 березня в Україні прогнозується до +9...+14 °C, лише на північному сході +4...+9 °C.
Уже в неділю майже повсюди очікується +10...+14 °C, проте одночасно похолоднішає у західних областях - до +6...+9 °C.
За даними Діденко, 16 березня опади малоймовірні, а вже наступного дня атмосферний фронт принесе дощі в західну частину, на північ та подекуди в центральні області України - Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами.
Яку погоду чекати в столиці
У Києві 16 березня буде тепло та сухо - до +10 °C.
Наступного дня температура триматиметься у межах +12...+13 °C, проте очікується дощ.
- Раніше стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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