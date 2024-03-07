Лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень
Цьогоріч лютий став найспекотнішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що температура лютого була на 1,77°C вищою за розрахункову середню для доіндустріального періоду. Водночас дані про поверхню моря вказують на те, що минулого місяця океан досяг історичного рекорду тепла.
"Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками", - сказав Карло Буонтемпо, директор Служби зміни клімату Copernicus.
- В останній день зими, 29 лютого, у Києві зафіксували одразу два температурні рекорди: цей день був найтеплішим за усю історію спостережень.
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