Лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що температура лютого була на 1,77°C вищою за розрахункову середню для доіндустріального періоду. Водночас дані про поверхню моря вказують на те, що минулого місяця океан досяг історичного рекорду тепла.

"Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками", - сказав Карло Буонтемпо, директор Служби зміни клімату Copernicus.