У Києві останній день зими був рекордно теплим
В останній день зими, 29 лютого, у Києві зафіксували одразу два температурні рекорди: цей день був найтеплішим за усю історію спостережень
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.
Вказано, що максимальна температура повітря сягнула показника 12,1°С. Це на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.
"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С", - додали в обсерваторії.
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