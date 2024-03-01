У Києві останній день зими був рекордно теплим

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Вказано, що максимальна температура повітря сягнула показника 12,1°С. Це на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С", - додали в обсерваторії.