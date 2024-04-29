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Війна з Росією: хроніка
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Подолала 10 км: 98-річна жителька Очеретиного на Донеччині вийшла пішки з окупації

29 квітня, 2024 понедiлок
13:04
Суспільство

У віці 98 років Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного Донецької області

Про це повідомила Національна поліція України.

"Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе", - розповіли там.

Зазначається, що жінка йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, засинала.

Надвечір втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліціянти відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Як додають у Нацполіції, Лідія Степанівна почувається добре.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - каже жінка.

  • Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин увечері в суботу, 27 квітня, підтвердив утрату контролю над частиною селища Очеретине Покровського району Донецької області.
Теги:
Україна
поліція
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
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