Помер голова кримської організації "Конгресу українських націоналістів" Василь Овчарук
Від хвороби помер голова кримської організації "Конгресу Українських націоналістів" Василь Овчарук
Про це повідомляє проєкт Радіо Свободи "Крым.Реалии".
Церемонія прощання відбудеться 13 вересня о 14.00 у місті Славута Хмельницької області за адресою: вулиця Здоров'я, 3.
Родом Овчарук із села Сохужинці Хмельницької області. 1978 року він переїхав до Криму, працював у Сімферопольській середній школі №38. Був учасником ліквідації аварії на ЧАЕС. З 1991 року став членом Всеукраїнського товариства "Просвіта".
Читайте також: Майстри підпільної справи: боротьба ОУН від Львова до Донецька
У 90-х приєднався до КУН, а 2002 року очолив кримське відділення організації. Весною 2014 року Овчарук відкрито заявив про свою незгоду з російською окупацією, виходив на акції протесту, чергував біля заблокованих українських військових частин у Криму.
Щоб уникнути арешту, того ж року переїхав до Києва, а згодом – до міста Славута Хмельницької області. У наступні роки Овчарук займався волонтерською діяльністю, працював у школах, брав участь у акціях переселенців, підтримував зв'язки із кримчанами.
Фото: Facebook Степан Брацюнь
- У суботу, 13 липня, у Львові в родинному гробівці перепоховали прах одного з останніх командирів УПА, сотника Євгена Штендери, який два роки тому помер у Канаді та був кремований у США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.37Продаж 46.05
- Актуальне
- Важливе