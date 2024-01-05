Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
У четвер, 4 січня, стало відомо про смерть колишнього голови Верховної Ради Олександра Ткаченка
Про це пишуть "Українські Новини".
Український політик Олександр Ткаченко помер на 85 році життя. Останні 10 років він важко хворів і пересувався в інвалідному візку. У колишнього спікера Верховної Ради залишилася донька Алла.
Похорони відбудуться в суботу, 6 січня. Поховають на Байковому цвинтарі поряд з дружиною
Хто такий Олександр Ткаченко
Політик народився у 1939 році в Шполі Черкаської області. У другій половині 80-х років та на початку 90-х працював на міністерських посадах в уряді УРСР, був заступником голови уряду.
В 1994-2002 році був депутатом Верховної Ради від Селянської партії, а з 1998 до 2000 - спікером ВР. Від 2002 до 2012 був членом Комуністичної партії. Двічі висувався кандидатом у президенти України.
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