Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко

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Український політик Олександр Ткаченко помер на 85 році життя. Останні 10 років він важко хворів і пересувався в інвалідному візку. У колишнього спікера Верховної Ради залишилася донька Алла.

Похорони відбудуться в суботу, 6 січня. Поховають на Байковому цвинтарі поряд з дружиною

Хто такий Олександр Ткаченко

Політик народився у 1939 році в Шполі Черкаської області. У другій половині 80-х років та на початку 90-х працював на міністерських посадах в уряді УРСР, був заступником голови уряду.

В 1994-2002 році був депутатом Верховної Ради від Селянської партії, а з 1998 до 2000 - спікером ВР. Від 2002 до 2012 був членом Комуністичної партії. Двічі висувався кандидатом у президенти України.