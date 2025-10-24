Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
У лавах Головного управління розвідки Міноборони України служать понад півтори тисячі жінок, про що повідомив очільник ГУР Кирило Буданов
Відповідне відеозвернення опублікував Український жіночий конгрес.
"В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах, і національна безпека – не виняток. Я з гордістю промовляю, що в лавах Головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок, і їхня кількість постійно зростає", – заявив Буданов.
Він підкреслив, що жінки-розвідниці в оперативних чи бойових підрозділах "демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин".
"Тотем нашої організації – сова з гострим мечем. Це мудра, смілива і озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую усім жінкам, хто на своєму місці творить майбутнє України ― вільної країни рівних можливостей", – резюмував очільник ГУР.
- Раніше керівник української воєнної розвідки ГУР Кирило Буданов поділився останніми спостереженнями за настроями всереди суспільства країни-агресорки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.19
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.06
- Актуальне
- Важливе