Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов

Відповідне відеозвернення опублікував Український жіночий конгрес.

"В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах, і національна безпека – не виняток. Я з гордістю промовляю, що в лавах Головного управління розвідки служать понад півтори тисячі жінок, і їхня кількість постійно зростає", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що жінки-розвідниці в оперативних чи бойових підрозділах "демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин".

"Тотем нашої організації – сова з гострим мечем. Це мудра, смілива і озброєна жінка, безжальна до ворогів. Дякую усім жінкам, хто на своєму місці творить майбутнє України ― вільної країни рівних можливостей", – резюмував очільник ГУР.