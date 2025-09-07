Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
Керівник української воєнної розвідки ГУР Кирило Буданов поділився останніми спостереженнями за настроями всереди суспільства країни-агресорки
За його словами, не усе там відбувається так, як того хотілося б українцям, але є обнадійливі тенденції, розповів він 7 вересня 2025 року в інтерв'ю "Апострофу".
Ті, що навколо Путіна
"Скажімо так, зараз є полярні позиції. Одні виступають за те, що треба продовжувати (війну - ред.), інші за те, що треба зупинятись. Кількість тих, які виступають за те, що треба зупинятись, за останній час значно зросла", - зазначив Буданов.
Попри це зміну настроїв не кремлівських чиновників і політиків, а російських оліграхів начальник ГУР назвав "дискусійним питанням", адже серед них є ті, чиї статки збільшуютсья саме завдяки веденню бойових дій.
"Ви бачите ту сторону, яка зручна нам тут, а є ж інша сторона. Хто заробляє на війні? Ті, хто виробляють озброєння, все, що пов'язано з війною, годують військових, паливо виробляють і так далі", - пояснив Буданов.
Поневолені РФ народи
За оцінкою очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у схильних до боротьби національних республіках, зокрема, на Північному Кавказі,у Чечні, Дагестані, наразі "ситуація стабільна, на жаль, для нас" і жодних змін не планується.
"Режим сталий і він тримає цю ситуацію. Національно-визвольні рухи існують, але не мають тих спроможностей, щоб визволитись, скажімо так. Самі вони цього зробити не зможуть", - вважає Буданов.
"Вони не готові до цього зараз", - впевнений він.
- У цьому ж інтерв'ю, як вже повідомлялося, Буданов розповів про плановане Кремлем масштабне переозброєння армії РФ у 2030-их роках, необхідне для прямого військового нападу на Європу.
