Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу

Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу

Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
22:06
Війна з Росією Путін дає інтерв'ю в салоні авто

Керівник української воєнної розвідки ГУР Кирило Буданов поділився останніми спостереженнями за настроями всереди суспільства країни-агресорки

Зміст

За його словами, не усе там відбувається так, як того хотілося б українцям, але є обнадійливі тенденції, розповів він 7 вересня 2025 року в інтерв'ю "Апострофу".

Ті, що навколо Путіна

"Скажімо так, зараз є полярні позиції. Одні виступають за те, що треба продовжувати (війну - ред.), інші за те, що треба зупинятись. Кількість тих, які виступають за те, що треба зупинятись, за останній час значно зросла", - зазначив Буданов.

Попри це зміну настроїв не кремлівських чиновників і політиків, а російських оліграхів начальник ГУР назвав "дискусійним питанням", адже серед них є ті, чиї статки збільшуютсья саме завдяки веденню бойових дій.

"Ви бачите ту сторону, яка зручна нам тут, а є ж інша сторона. Хто заробляє на війні? Ті, хто виробляють озброєння, все, що пов'язано з війною, годують військових, паливо виробляють і так далі", - пояснив Буданов.

Поневолені РФ народи

За оцінкою очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у схильних до боротьби національних республіках, зокрема, на Північному Кавказі,у Чечні, Дагестані, наразі "ситуація стабільна, на жаль, для нас" і жодних змін не планується.

"Режим сталий і він тримає цю ситуацію. Національно-визвольні рухи існують, але не мають тих спроможностей, щоб визволитись, скажімо так. Самі вони цього зробити не зможуть", - вважає Буданов.

"Вони не готові до цього зараз", - впевнений він.

