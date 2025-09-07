Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
Керівництво Росії готує повне переозброєння своєї армії, що дозволить вступити у прямий військовий конфлікт з країнами Європи. Його має бути здійснено у два етапи: до 2030 року, а потім до 2037 року
З такою заявою на День воєнної розвідки України, 7 вересня 2025 року, виступив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю "Апострофу".
"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет Міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.
Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.
"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
Тому зараз країнам Європи російська армія насправді не загрожу, вважає Буданов, тоді як "ближче до 2030 року - це абсолютна реальність".
