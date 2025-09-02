Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни

Лікарні мають буди готові до роботи в умовах війни

У французьких ЗМІ наприкінці серпня з’явилось повідомлення про лист з інструкціями Міністерства охорони здоров’я, який у липні отримали медичні заклади. Йдеться про те, що лікарні мають бути готові до березня 2026 року приймати велику кількість поранених

"Згідно з цим документом від 18 липня 2025 року, Франція може стати тиловою базою для масштабного конфлікту в найближчі місяці. Тому вона повинна бути готова прийняти сотні тисяч поранених французьких та іноземних солдатів. Тому Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість створення медичних центрів поблизу портів чи аеропортів, щоб мати змогу "перенаправляти" солдатів "до їхньої рідної країни", – пише Le Figaro.

Сам лист у ЗМІ не публікують. Однак міністерка охорони здоров’я Катрін Вотрен не заперечила його існування. На питання про ці інструкції для лікарень, вона відповіла

"Цілком нормально, що країна передбачає кризи, наслідки того, що відбувається. Це частина відповідальності центральних адміністрацій", – заявила вона.

Раніше про підготовку медичних закладів до роботи в умовах війни повідомляли в основному країни, що мають спільні кордони з РФ. Зокрема, йдеться про країни Балтії.

"Усі країни східного флангу НАТО переглядають протоколи реагування на кризи для медичних закладів, організовують навчання, інвестують у балістичні шоломи і жилети і переносять операційні зали в під землю. Відтоді як конфлікт в Україні зруйнував ілюзію про те, що Європа захищена від війни", – повідомляло видання Politico у червні.

Навчені українським досвідом, естонські лікарні запасаються генераторами, роблять запаси медикаментів та турнікетів. При цьому там вважають, що найкраща підготовка медиків до роботи в умовах війни - це волонтерство в Україні.

Розвиток військової мобільності чи "Велике будівництво" по-європейськи

Наразі у Європейській комісії працюють над посиленням військової мобільності. Зокрема йдеться про понад 500 пріоритетних проєктів, починаючи від зміцнення мостів і розширення тунелів і закінчуючи будівництвом залізничних під'їзних колій, які мають бути розглянуті в першочерговому порядку.

Німецьке видання Der Tagesspiegel повідомило , що німецькі залізничні компанії DB Cargo та DB InfraGO готуються до роботи в умовах війни. Мовляв, у разі загрози кордонам НАТО через територію Німеччини може бути оперативно перекинуто близько 800 000 військовослужбовців зі зброєю та технікою до місць їхньої дислокації.

Це повідомлення викликало хвилю критики у соцмережах, де користувачі скаржаться, що німецька залізниця не готова навіть до роботи у мирний час, і навіть швидкісні потяги часто запізнюються.

При цьому у медіа все частіше з’являються повідомлення про те, що країни ЄС, прикриваючись оборонними потребами, реанімують давні інфраструктурні проєкти або скеровують фінансування у ті сфери, куди раніше бракувало грошей. Зокрема, за даними The Washington Post, до витрат Берліна на оборону включають понад 116 мільярдів доларів до 2029 року для розв'язання проблеми ненадійної залізничної мережі. А в Італії з оборонних видатків збираються збудувати найдовший у світі підвісний міст – між Італією і Сицилією. Вартість проєкту – 15,8 мільярда доларів, це понад 40 % річного оборонного бюджету Італії в розмірі 36,3 мільярда доларів.

"Протягом 100 років нам казали жертвувати заради цього мосту, щоб залучити інвестиції, туризм і швидкісні поїзди, – цитує The Washington Pos мера міста Вілла-Сан-Джованні Джузі Камініті. – Але тепер вони кажуть, що це стратегічний військовий проєкт. Ми почуваємося введеними в оману. Ми знаємо, чому вони це роблять"

Водночас на Сицилії є військові бази США та Італії, тож у разі потреби цей міст і справді могли б використати для перекидання військових і техніки.

Населенню радять мати запаси їжі та освіжити знання з цивільного захисту

У багатьох країнах ЄС почали розсилати листівки чи брошури з порадами для населення, як діяти у кризових ситуаціях. Здебільшого, слова "війна" воліють уникати. Зокрема, навесні у Єврокомісії закликали людей зробити запаси їжі та води щонайменше на 72 год.

У популярній польській мережі супермаркетів час від часу у продажу з’являються готові тривожні рюкзаки (там їх називають евакуаційні). Щоправда, наповнення цих рюкзаків викликає скепсис в українців. Скажімо, там є блокнот і ручка, а також плоскогубці. Також у Польщі підготували для населення новий кризовий порадник, який має бути розповсюджений до кінця року. Першими його мають отримати жителі східних регіонів Польщі.

У Швеції наприкінці минулого року оновили та розіслали брошуру "На випадок кризи чи війни". Це п’ята версія видання. Попередні брошури були розіслані у 1943, 1952, 1961 та 2018 роках.

"У нашому куточку світу йде війна, і ситуація з безпекою є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Терористичні загрози, кібератаки та оманлива інформація використовуються для того, щоб завдати нам шкоди та вплинути на нас. Не можна виключати збройного нападу на Швецію. Усвідомлення цієї серйозності має охопити більше людей. Саме тому уряд минулої зими доручив MSB підготувати нову версію брошури «На випадок кризи чи війни». Брошура консультує населення щодо того, як воно може підготуватися – у разі кризи чи війни – щоб підвищити здатність, стійкість та готовність населення захищатися. Стійке населення є важливою частиною загальної оборони Швеції", – пояснює Шведське агентство з надзвичайних ситуацій.

Також в агентстві зазначають, що одним з головних уроків України, який треба засвоїти для зміцнення цивільної оборони Швеції є необхідність передбачити, що цивільне населення та цивільна інфраструктура можуть стати безпосередньою мішенню для антагоністів у разі війни.