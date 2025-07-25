РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Те, що стосується цього напрямку, то починаючи від кордону морського з Швецією, Фінляндією, далі всі балтійські країни, Польща, тут іде нарощування сил і формування боєздатних ударних підрозділів для того, щоб їх застосовувати у війні проти країн Балтійського регіону. На даний час розроблено декілька варіантів операцій, про це досить ретельно писала RAND Corporation у своїх розвідках. Про це є матеріали у різних ЗМІ, де вказано про навіть конкретні плани, напрямків ударів в районі Балтійського моря", - зазначив він.

Безсмертний наголосив, що те, що це розглядається серйозно - про це свідчать навчання, які ведуть країни НАТО: "Вони розпочалися після Нового року і фактично не припиняються".

"В інших регіонах Балтійського моря, на суші, на морі, в повітрі відпрацьовуються найрізноманітніші варіанти, в тому числі і виконання завдань, прийнятих відповідно до санкцій Європейського Союзу, блокування сірого флоту танкерного. Я вже не кажу, що європейці зрозуміли, що тільки так можна захистити свою підводну інфраструктуру. Тому що у рашистського флоту такі якорні тримачі, що вони постійно чомусь у них випадають якорі, вони їх тягнуть за собою і рвуть в Балтиці всю систему комунікацій. А там понад 40 різних кабелів, комунікативних систем", - сказав дипломат.

Він наголосив, що це несе в собі дуже велику небезпеку.

"Балтійський Вартовий, це операція НАТО - вона проводиться вже два місяці, свідчить про те, що це дуже напружений напрямок. І ми вже маємо останні тижні супровід сірого танкерного флоту військового російськими кораблями. Там напруга зростає. А якщо до цього додати сутички в повітрі і збиття повітряних суден, які траплялися вже, це свідчить про те, що напруга на Балтиці зростає і дуже висока ймовірність того, що сутички можливі", - додав дипломат.

На його думку, як мінімум можна прогнозувати і про це пишуть французька, німецька розвідки, можливі використання диверсійних груп для закидання в тил в Польщі, країнах Балтії та скандинавських країнах.

"В повсякденному режимі РФ тримає дрони над навіть окремими підприємствами і над портами на Балтиці всіх цих держав. Тобто можна говорити про те, що йде безпосередня підготовка до ведення бойових дій у цьому регіоні. Наскільки швидко, як будуть прийняті рішення? Якщо говорити про підготовлену інфраструктуру - вона не готова на даний час для забезпечення такого контингенту сил. Якби мене запитали, на що треба орієнтуватися, хоча б на таку ситуацію, як була восени 2021 року на кордоні Росії і України. Де були зосереджені певні сили - на даний час такого немає", - сказав Безсмертний.

Він також прокоментував спільні навчання РФ і Білорусі.

"Що стосується навчань, то ці навчання перетворяться, скоріш за все, в Білорусі в бульку мильну. Чому? Тому що не вистачає потенціалу в Білорусі, щоби прийняти ту кількість, яка планувалась. Те що може бути, то це такі собі свого роду потішні війська, які будуть продовжувати відпрацювати і відпрацьовувати якісь ігрові схеми, як було це раніше, стосовно України і країн Балтійського регіону. Але інфраструктура розбудовується. Причому вона розбудовується, включаючи в тому числі і ядерні сховища, тобто сховища ядерної зброї, і навіть шахтно-пускові установки для стратегічних ракет, балістичних", - підсумував дипломат.