Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний
Ексклюзив

РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний

Євген Козярін
25 липня, 2025 п'ятниця
23:11
Світ Роман Безсмертний

Напруга між Росією та країнами регіону навколо Балтійського моря зростає. Можна прогнозувати можливі використання диверсійних груп росіян для закидання в ці країни

Зміст

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Те, що стосується цього напрямку, то починаючи від кордону морського з Швецією, Фінляндією, далі всі балтійські країни, Польща, тут іде нарощування сил і формування боєздатних ударних підрозділів для того, щоб їх застосовувати у війні проти країн Балтійського регіону. На даний час розроблено декілька варіантів операцій, про це досить ретельно писала RAND Corporation у своїх розвідках. Про це є матеріали у різних ЗМІ, де вказано про навіть конкретні плани, напрямків ударів в районі Балтійського моря", - зазначив він.

Безсмертний наголосив, що те, що це розглядається серйозно - про це свідчать навчання, які ведуть країни НАТО: "Вони розпочалися після Нового року і фактично не припиняються".

"В інших регіонах Балтійського моря, на суші, на морі, в повітрі відпрацьовуються найрізноманітніші варіанти, в тому числі і виконання завдань, прийнятих відповідно до санкцій Європейського Союзу, блокування сірого флоту танкерного. Я вже не кажу, що європейці зрозуміли, що тільки так можна захистити свою підводну інфраструктуру. Тому що у рашистського флоту такі якорні тримачі, що вони постійно чомусь у них випадають якорі, вони їх тягнуть за собою і рвуть в Балтиці всю систему комунікацій. А там понад 40 різних кабелів, комунікативних систем", - сказав дипломат.

Він наголосив, що це несе в собі дуже велику небезпеку.

"Балтійський Вартовий, це операція НАТО - вона проводиться вже два місяці, свідчить про те, що це дуже напружений напрямок. І ми вже маємо останні тижні супровід сірого танкерного флоту військового російськими кораблями. Там напруга зростає. А якщо до цього додати сутички в повітрі і збиття повітряних суден, які траплялися вже, це свідчить про те, що напруга на Балтиці зростає і дуже висока ймовірність того, що сутички можливі", - додав дипломат.

На його думку, як мінімум можна прогнозувати і про це пишуть французька, німецька розвідки, можливі використання диверсійних груп для закидання в тил в Польщі, країнах Балтії та скандинавських країнах.

"В повсякденному режимі РФ тримає дрони над навіть окремими підприємствами і над портами на Балтиці всіх цих держав. Тобто можна говорити про те, що йде безпосередня підготовка до ведення бойових дій у цьому регіоні. Наскільки швидко, як будуть прийняті рішення? Якщо говорити про підготовлену інфраструктуру - вона не готова на даний час для забезпечення такого контингенту сил. Якби мене запитали, на що треба орієнтуватися, хоча б на таку ситуацію, як була восени 2021 року на кордоні Росії і України. Де були зосереджені певні сили - на даний час такого немає", - сказав Безсмертний.

Він також прокоментував спільні навчання РФ і Білорусі.

"Що стосується навчань, то ці навчання перетворяться, скоріш за все, в Білорусі в бульку мильну. Чому? Тому що не вистачає потенціалу в Білорусі, щоби прийняти ту кількість, яка планувалась. Те що може бути, то це такі собі свого роду потішні війська, які будуть продовжувати відпрацювати і відпрацьовувати якісь ігрові схеми, як було це раніше, стосовно України і країн Балтійського регіону. Але інфраструктура розбудовується. Причому вона розбудовується, включаючи в тому числі і ядерні сховища, тобто сховища ядерної зброї, і навіть шахтно-пускові установки для стратегічних ракет, балістичних", - підсумував дипломат.

Теги:
Росія
Польща
ЄС
Білорусь
Роман Безсмертний
Латвія
Естонія
Швеція
російська армія
Литва
Фінляндія
НАТО
Новий тиждень
Читайте також:
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Автор Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
На фото: Бріжит Макрон
Автор Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
Київ
+21.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.72
    Продаж 49.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
25 липня
23:28
Оновлено
Вибух в Ірані
Росія тричі атакувала центральну частину Харкова дронами: пошкоджено багатоквартирний будинок
23:03
Оновлено
шахед
РФ атакує Україну "шахедами": ситуація ввечері 25 липня
22:49
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
22:47
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 153 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
22:44
кібератака
В Україні фіксують близько 15 кібератак щодня з початку року, - Держспецзвʼязку
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ядерна зброя Франції та Великої Британії є унікальною, - дипломат Безсмертний
22:12
G7
"Сподіваємось на швидке прийняття законопроєкту: посли G7 привітали рішення Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП
22:09
Оновлено
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино. Telegram-канал відреагував
22:01
грузія
У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО
21:42
Ексклюзив
"Створюються передумови для так званого територіального обміну": Снєгирьов про ситуацію на фронті
21:34
протести в Києві 25 липня 2025 року
У Києві четвертий день поспіль тривають акції протесту: люди вимагають від ВР прийняти закон про незалежність НАБУ
21:31
Володимир Зеленський
"Ми готуємо більше неприємностей для ворога": Зеленський провів Ставку та обговорив майбутні виклики перед Україною
21:30
Ексклюзив
мобілізація на росіїї
У РФ можлива нова мобілізація у якійсь формі, - опозиційний експерт Морозов
21:16
на фото Денис Шмигаль
Міністр оборони Шмигаль розповів про трьох новопризначених заступників Заверуху, Мироненка та Ферчук
20:40
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Росія не здатна перемогти Україну, - генерал Бен Ходжес
20:31
Молдова спільно з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року
20:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіянам доведеться витратити багато зусиль на просування до Покровська з різних напрямків, - Згурець
20:09
Огляд
Фантастична 4: Перші кроки
Не бійся "Брудної роботи": що подивитися на вихідні
20:06
OPINION
Борець за демократію греко-римського стилю
19:55
на фото Дмитро Лубінець
РФ 24 липня пошкодила та зруйнувала в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини: Лубінець звернувся до ЮНЕСКО
19:48
США надали Польщі кредит на $4 млрд для переозброєння армії
19:45
Bring Kids Back UA
"Тепер Україна - не секрет?": з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей
19:41
Ексклюзив
БПЛА українського виробництва Sirko
"Дозволять відкрити експортний потенціал": директор УКР АРМО ТЕХ про пакет законопроєктів Defence City
19:36
ЗСУ
На війні проти РФ загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа
19:31
Ексклюзив
Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОВА: журналістка Яцина розповіла деталі
19:30
Новонароджена дитина
Уряд подав у Раду законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину
19:29
Прапор Словаччини
Кожен третій словак допускає можливість приєднання до РФ, кожен сьомий - хоче цього, - опитування
19:18
Оновлено
У Харкові на місці влучання КАБа завершили аварійно-рятувальні роботи: постраждали 17 людей, серед них дитина
19:04
"Давно не бачили таку кількість": на ТОТ зафіксували масове переміщення техніки на Новопавлівський та Покровський напрямки
19:04
Дональд Трамп
"Це відбудеться": Трамп відповів, чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за його участі
19:01
В ООН заявили, що кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула піка за три роки війни
18:55
Іран
Іран запевнив, що продовжуватиме ядерні перемовини з європейцями
18:40
Європейський регулятор схвалив препарат для профілактики ВІЛ, який може допомогти зупинити передавання вірусу
18:31
фейк
"ЗСУ довелося відступати на Сумщині через відсутність оборонних споруд": ЦПД попередив про новий фейк РФ
18:31
Вікторія Рощина
Загибель журналістки Рощиної: проведено додаткову експертизу тіла, причину смерті так і не встановили
18:16
Ексклюзив
москва в руїнах
Запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, - генерал США Ходжес
18:10
Федір Веніславський
"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити": Веніславський назвав основну мотивацію українців воювати
18:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Так звані 50 днів від Трампа - це умовний термін, - російський опозиційний експерт Морозов
18:06
Армія+
"Стосується запобігання корупції у війську": в Армія+ з'явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"
18:04
OPINION
блог Тарас Шамайда
Якщо "понятія" суперечать закону, тим гірше для закону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV