Фінляндія заборонила купівлю та інші операції з нерухомістю для росіян та білорусів
З 15 липня у Фінляндії набула чинності заборона на операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі
Про це повідомляє міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у Х.
За його словами, з початком його роботи в міністерстві оборони Фінляндії, він побачив серйозну загрозу з боку росіян та білорусів безпеці країни і тому близько двох років тому ініціював підготовку заборони.
Уряд країни ухвалив відповідну постанову, на їхню думку, ця реформа є важливим кроком для зміцнення національної безпеки.
"Я дуже радий, що цей закон зрештою був ухвалений і саме сьогодні вступає в дію. Його головна мета - посилити безпеку Фінляндії та підготувати країну до можливих спроб впливу з боку іноземних держав", - наголосив Гяккянен.
За словами міністра, потреба у такій забороні існувала вже давно, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Однак з різних причин на той момент цю проблему офіційно не визнали, і законодавчі зміни не готувалися. Зокрема, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що такої реформи нібито не потрібно.
- Міністерство закордонних справ Фінляндії 11 червня викликало тимчасового повіреного у справах Росії через порушення повітряного простору країни.
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