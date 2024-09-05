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Пожежа у Чорнобильській зоні: у Міндовкілля розповіли про стан радіаційного фону

Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
16:45
Суспільство Чорнобиль

Через погіршення погодних умов станом на четвер, 5 вересня, площа загоряння у лісництві у Чорнобильській зоні зросла до 550 гектарів

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Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Вказано, що пожежу в Луб’янському лісництві локалізували, але боротьба з вогнем триває. До її ліквідації залучили додаткові підрозділи ДСНС, техніку та особовий склад ЗСУ та працівників підприємств зони відчуження. Йдеться про 204 людини та 50 одиниць техніки. 

Наразі також посилено контроль за радіаційною ситуацією.

"Автоматизована система контролю радіаційного стану (АСКРС) здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – кожну хвилину. На місце пожежі направлено оперативну групу радіаційної розвідки ДСП "Екоцентр" для радіаційно-екологічного моніторингу та дозиметричного контролю на межі лінії вогню", - йдеться у повідомленні. 

У Міндовкілля додали, що ситуація контрольована, загрози об’єктам критичної інфраструктури немає. Радіаційний фон у нормі.

  • 3 вересня у Чорнобильській зоні загорілась лісова підстилка на площі орієнтовно 20 га. 
Теги:
Україна
Чорнобиль
Київщина
ДСНС
Чорнобильська зона
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