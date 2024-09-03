У Чорнобильській зоні сталася пожежа на площі 20 га
У вівторок, 3 вересня, у Чорнобильській зоні загорілась лісова підстилка на площі орієнтовно 20 га
Про це з посиланням на ДСНС повідомляє Київська ОВА.
ОВА спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію у Чорнобильській зоні на контролі.
"У Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні.
Через пожежу, а також у зв'язку з тлінням торфовищ в Броварському районі, жителі Київщини можуть спостерігати задимлення повітря. Місцевим рекомендують зачинити вікна та не перебувати тривалий час надворі.
Радіаційний фон наразі в межах норми.
- У середу, 28 серпня, повідомлялось, що в річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину. Натомість екологи спростували цю інформацію після перевірки.
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