У Чорнобильській зоні сталася пожежа на площі 20 га

Про це з посиланням на ДСНС повідомляє Київська ОВА.

ОВА спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію у Чорнобильській зоні на контролі.

"У Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні.

Через пожежу, а також у зв'язку з тлінням торфовищ в Броварському районі, жителі Київщини можуть спостерігати задимлення повітря. Місцевим рекомендують зачинити вікна та не перебувати тривалий час надворі.

Радіаційний фон наразі в межах норми.