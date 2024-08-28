У річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, що стікають з території РФ
У середу, 28 серпня, стало відомо, що у річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину
Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.
На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення заборонити купання та вилов риби у річці Десна.
У повідомленні йдеться, що у Десні та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.
"КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНИТИ всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!
До отримання безпечних показників від екологів", - йдеться у заяві.
Заборона діятиме на територіях Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальних громад.
Річка Десна на мапі
- 28 серпня декан факультету природничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Євген Хлобистов повідомив, що забруднення річки Сейм відбувається з території РФ
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