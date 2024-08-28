У річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, що стікають з території РФ

Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення заборонити купання та вилов риби у річці Десна.

У повідомленні йдеться, що у Десні та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

"КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНИТИ всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!

До отримання безпечних показників від екологів", - йдеться у заяві.

Заборона діятиме на територіях Броварської, Вишгородської та Пірнівської територіальних громад.

Річка Десна на мапі